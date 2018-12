Tamanho do texto

É o anúncio que fecha a composição do futuro governo do Brasil: Jair Bolsonaro indicou Ricardo Salles como o próximo ministro do Ambiente. Trata-se de um advogado de 43 anos, ligado ao grupo ultraconservador Endireita Brasil, que falhou a nomeação para deputado federal por São Paulo nas últimas eleições.

Como vem sendo hábito, Bolsonaro utilizou as redes sociais para confirmar o nome de Salles.