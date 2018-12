Timmermans nomeado líder dos socialistas europeus

“A violência nunca é a solução. O diálogo é o caminho em frente e nós oferecemos diálogo para ter a certeza que nos debruçamos sobre os temas que preocupam as pessoas", disse.

Foi o primeiro-ministro português que apresentou o antigo ministro dos negócios estrangeiros holandês como candidato. António Costa deu ênfase às políticas socialistas.

“O sistema fiscal é e continua a ser o instrumento para redistribuir a riqueza, para financial o estado social com boas escolas e hospitais, bom apoio socia e isso é a Europa social", declarou.

No discurso de encerramento do congresso Frans Timmermans acrescentou que as próximas eleições parlamentares europeias surgem numa altura muito importante.

"Estas eleições de maio não são eleições normais. São eleições com mais em jogo desde que a Europa começou com as eleições diretas no parlamento europeu em 1979. São eleições sobre a alma da Europa", sublinhou.

A questão que sobressai é saber se o Socialismo europeu consegue acalmar uma Europa que está a virar à direita.