Macron fala ao país esta noite

Pressionado por três semanas consecutivas de manifestações dos chamados "coletes amarelos" e depois de um rasto de destruição deixado pelos protestos deste fim de semana em Paris e outras cidades francesas, o presidente Emmanuel Macon quero deitar água na fervura.

Aos manifestantes que pedem a demissão do presidente e do executivo, Macron propõe novas medidas e prepara-se para falar ao país esta noite.

"O que proponho ao presidente da República é que fale de um novo contrato social e da preparação do que deve ser a partilha social do século XXI, o Estado-Providência do século XXI", disse em entrevista o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian.

O governo fez a uma importante concessão e acabou com o aumento dos impostos sobre os combustíveis que estava previsto para janeiro. No discurso desta noite esperam-se várias medidas de apoio ao poder de compra da classe média, que não devem incluir o aumento do salário mínimo, uma das reivindicações mais importantes.