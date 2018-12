Nobel da Paz contra a violência sexual como arma de guerra

Tamanho do texto

Denis Mukwege e Nadia Murad receberam esta segunda-feira o Prémio Nobel da Paz, em Oslo. O Comité do Nobel decidiu distinguir o médico e a ativista pelos "esforços para acabar com a violência sexual como uma arma de guerra".

Ele, enquanto médico, tem dedicado a vida a ajudar as mulheres vítimas de violência sexual em tempos de guerra no Congo. Ela, yazidi, foi escrava sexual do autodenominado Estado Islâmico, mas conseguiu fugir e contar a sua história.