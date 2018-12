Tribunal considera que Londres pode revogar unilateralmente o Brexit

O Tribunal de Justiça da União Europeia considera que o Reino Unido pode revogar unilateralmente o Brexit. O parecer dos juízes foi revelado esta segunda-feira, um dia antes do Parlamento britânico votar o acordo alcançado entre o Governo de Theresa May e Bruxelas.

O Executivo britânico e Bruxelas defendiam que a aplicação do artigo 50° do Tratado da União Europeia, através do qual foi formalizado o pedido para sair do bloco europeu, não podia ser revogada sem a permissão dos outros 27 Estados-membros.

O parecer, que não é vinculativo, surge na sequência de um caso iniciado por um grupo de políticos escoceses.

O Tribunal Europeu entende que o Brexit pode ser suspenso até estar consumado.