Bolsonaro passa última etapa antes da Presidência

Foi de lágrimas nos olhos que o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, ouviu o Hino Nacional depois de passar a última formalidade antes de assumir o posto importante do país, no dia 1 de janeiro. Das mãos da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, Bolsonaro recebeu o diploma que atesta o resultado das eleições de outubro e lhe garante o mandato que começa a cumprir dentro de dias.

"A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer uma rutura com práticas que, historicamente, retardaram o nosso progresso. Não mais a corrupção, a violência, as mentiras. a recuperação ideológica, a submissão do nosso destino a interesses alheios e a mediocridade complacente agirão em detrimento do nosso desenvolvimento", disse Bolsonaro no discurso.