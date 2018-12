"Mea Culpa" de Macron não convence "coletes amarelos"

À terceira semana consecutiva de manifestações dos "coletes amarelos", o presidente francês Emmanuel Macron fez várias concessões, incluindo um aumento em 100 euros mensais do salário mínimo, e um mea culpa. Mas isso está longe de deixar convencidos aqueles que se mantêm nas ruas a pedir o fim do aumento do custo de vida. Macron anunciou as medidas numa comunicação televisiva ao país.

"Aceito a minha parte de responsabilidade. Talvez tenha, alguma vez, dado a sensação de que não me preocupava, que tinha outras prioridades. Sei também que as minhas palavras magoaram alguns de vós, em certas ocasiões. Esta noite, quero ser muito claro convosco. Se me bati para mudar o sistema político instalado, os hábitos, as hipocrisias, foi justamente porque amo este país e acredito nele acima de tudo", disse Macron.