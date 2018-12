Revista "Time" homenageia jornalistas

Tamanho do texto

Jamal Khashoggi, em representação de todos os outros jornalistas assassinados e presos, são a personalidade do ano da "Time", a quem a revista chama de "Os guardiões". Homens e mulheres que correram "grandes riscos em busca da verdade.

A "Time" escolhe, anualmente, uma personalidade como a pessoa mais influente do ano. Desta vez são os jornalistas e em particular Khashoggi, assassinado no consulado da Arábia Saudita, na Turquia.