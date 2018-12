Argentina condena ex-funcionários da Ford por crimes contra humanidade

Os dois antigos funcionários da multinacional foram considerados culpados de terem facilitado ao exército as listas dos trabalhadores e as fichas com todas as informações e fotografias dos proscritos para facilitar a sua captura, e ainda de terem autorizado a existência de um centro clandestino de detenção nas instalações da fábrica.

O antigo general Santiago Riveros foi condenado a 15 anos, por ter dirigido o centro de detenção clandestino situado na fábrica, para onde eram enviadas as vítimas da repressão na região norte de Buenos Aires, onde funciona a produção da Ford Argentina.

Trabalhavam na fábarica da Ford 5000 operários e 2500 funcionrios administrativos. Cerca de uma centena seriam delegados sindicais, dos 24 foram "marcados" por Sibilla e Müller para serem detidos pelos militares.

A leitura da primeira sentença contra uma multinacional na Argentina foi acompanhada no tribunal por vítimas e familiares de vítimas da repressão ocorrida na fábrica da Ford durante a ditadura. As condenações motivaram a celebração da maior parte da plateia.

Devido à idade avançada dops três condenados, as sentenças de prisão vão ser cumpridas no domícilio.

Perante o juiz, Pedro Müller disse ter sempre tentado "trabalhar de forma apolítica" e garantiu estar de "consciência tranquila" por não haver nada de que o possam acusar pela conduta que manteve.

À saída do tribunal, após a sentença, Müller recusou-se a prestar declarações. Hector Sibilla foi perseguido üpor ativistas entoando cânticos antinazismo.