Atirador de Estrasburgo pode ser apenas um fugitivo em despero

O ministro do Interior de França, Christophe Castaner, referiu contudo que o suspeito é apenas "conhecido das autoridades por delitos comuns pelos quais já foi condenado em França e na Alemanha, onde cumpriu penas."

Horas antes do tiroteio ocorrido pelas 19h50 (menos uma hora em Lisboa), a polícia procurou sem sucesso Chérif Chekatt no respetivo domicílio, mas apenas terá encontrado algumas granadas.

O suspeito estava a ser procurado por alegadas tentativas de roubo e homicídio, num caso em que alguns cumplíces terão sido capturados ao longo do dia.

Pelo menos dois irmãos do suspeito, um deles também classificado num ficheio "S", terão sido colocados em prisão preventiva.

De acordo com as informações difundidas por alguns meios de comunicação franceses, nomeadamente o jornal Le Figaro, as autoridades antiterrorismo não excluem a hipótese de o sujeito ter efetuado disparos junto do mercado de natal de Estrasburgo por desespero perante a perseguição policial e não por eventuais motivações terroristas.

O mesmo jornal já citado "desenhou" o percurso do suspeito pelo centro da cidade, entrando na ilha de Estrasburgo pela ponte do Corbeau, armado, dirigindo-se para a rua dos Orfévres, tendo efetuado os primeiros disparos na praça Kléber.