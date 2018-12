Estrasburgo em estado de sítio

As ruas à volta do mercado de Natal de Estrasburgo foram fechadas na terça-feira à noite, depois do ataque, e quem se encontrava nas ruas teve de refugiar-se nalgum lugar... em restaurantes, bares, cinemas e até em casas de pessoas que não conheciam.

No centro de Estrasburgo encontravam-se também vários deputados e funcionários do Parlamento Europeu, que fica a alguns quilómetros do local do ataque. Houve deputados que na impossibilidade de irem para os hotéis, voltaram para o parlamento.

Também a poucos quilómetros do local do ataque decorria um jogo da Liga dos Campeões de Basquetebol, entre o SIG Estrasburgo e o Olimpija Ljubljana. Os espetadores homenagearam as vítimas.

No Parlamento Europeu, os deputados que foram impedidos de sair por causa do ataque e os que voltaram cumpriram um minuto de silêncio pelas vítimas.