Filha do fundador da Huawei libertada sob fiança

No Canadá, foi libertada, sob fiança, a filha do fundador da Huawei. Meng Wanzhou tinha sido detida, a um de dezembro, em Vancouver, a pedido de Washington. Os EUA emitiram, em agosto, um mandado de captura, alegando violação das sanções comerciais que o país impôs ao Irão. Dizem que a Huawei negociou com o país através de uma empresa, criada para o efeito em solo americano, a SkyCom, com o Irão. A empresária fica a aguardar em liberdade que um tribunal decida se é ou não extraditada.

É mais um capítulo na guerra comercial entre Washington e Pequim. Um conflito que passa pela concorrência entre a Huawei e a Apple. Ainda assim, e para o bem da trégua firmada entre os dois países, o presidente Trump afirmava que poderia intervir no caso, "se necessário".

Portugal e França mantém-se à margem da guerra comercial, entre os EUA e a China. Os dois países, e apesar das reticências colocadas pela União Europeia, firmaram o seu apoio à Huawei. Em Portugal a Altice assinou mesmo um contrato com a empresa de tecnologia de telecomunicações para o desenvolvimento do 5G, que deverá ser lançado no próximo ano.

Em Paris decorreu mais um fórum económico-financeiro China-França e o ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, frisou que os investimentos da Huawei são "bem-vindos" no seu país. No mês passado a Huawei informava que ia abrir um novo centro de investigação em território gaulês, numa tentativa de "apoiar as empresas nos seus projetos de transformação digital".