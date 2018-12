Intensifica-se a caça ao homem

A polícia francesa divulgou a fotografia do jovem que é, presumivelmente, o atirador de Estrasburgo, e que continua a monte. Trata-se de Chektt Cherif, de 29 anos, natural da referida cidade francesa. As autoridades alertam para o facto de se trata de um indivíduo perigoso e de estar armado.

A caça ao homem tinha começado terça-feira de manhã, horas antes da tragédia. Os investigadores estavam já no rasto deste indivíduo, que estava na mira da polícia, suspeito de ser o instigador de uma tentativa de assassinato, em agosto, num voo.

Naquela que seria a sua casa descobriram um importante arsenal: uma granada defensiva, uma arma de ar comprido carregada, munição e quatro facas.

A polícia não conseguiu evitar a tragédia. Eram 19h47 quando, alegadamente, este jovem abriu fogo, indiscriminadamente, com uma pistola automática, no mercado de Natal. Fugiu num táxi até Neudorf, ferido, de acordo com o taxista que o transportou, local onde ainda houve troca de tiros com a polícia tendo conseguido fugir.