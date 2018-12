Theresa May enfrenta hoje moção de censura

Para uma moção de censura ser ativada, tinha de ser subscrita por 48 deputados conservadores, equivalente a 15% do grupo parlamentar.

Cabe ao presidente da Comissão confirmar que foi atingido o número de cartas necessário e determinar o dia de uma votação secreta de todo o grupo parlamentar de 315 deputados.

A última vez que um líder conservador foi deposto pelos seus próprios parlamentares foi em 2003, quando Iain Duncan Smith acabou por ser substituído por Michael Howard.

A decisão sobre se o líder, neste caso Theresa May, mantém ou deixou de merecer a confiança dos deputados é ditada quando reúne pelo menos metade dos votos mais um, ou seja 159.

Se May vencer, fica imune durante um ano a nova contestação interna, embora uma vitória por uma margem curta possa fazer com que coloque o lugar à disposição.

Se a líder dos tories perder, é afastada e inicia-se uma corrida para a sucessão, que só pode ter como candidatos deputados eleitos pelo Partido Conservador com o apoio de pelo menos dois colegas.

Os pretendentes são sujeitos a uma série de votos secretos que vão eliminando aqueles menos populares até restarem apenas dois, que são então alvo de um sufrágio geral junto dos militantes do partido.

O processo pode demorar várias semanas, a não ser que um dos dois candidatos finais se retire da corrida, como fez Andrea Leadsom em 2016, deixando o caminho a Theresa May.

Numa declaração à porta do número 10 da Downing Street, prometeu lutar para se manter no poder: "Vou contestar este voto com todas as minhas forças. Sou membro do Partido Conservador há mais de 40 anos. Fui ativista, conselheira, deputada, ministra-sombra, ministra do Interior e agora primeira-ministra. Uma mudança na liderança dos conservadores, neste momento, iria colocar o futuo do país em risco e criar incertezas, numa altura em que não as podemos permitir. O novo líder não estaria no cargo no dia 21 de janeiro... por isso, eleições para a liderança do partido correm o risco de entregar as negociações do Brexit aos deputados da oposição. O novo líder não teria tempo para renegociar um acordo de saída da UE e fazer com que a legislação fosse aprovada pelo parlamento até 21 de março. Por isso, um dos primeiros atos seria alargar, ou acabar com a aplicação do artigo 50", disse May.

A notícia chegou a meio da manhã e obrigou May a adiar uma visita a Dublin, onde iria discutir o tema da fronteira entre as duas Irlandas depois do Brexit.

Na segunda-feira, May decidiu adiar a votação, no parlamento, da proposta de acordo com a União Europeia para o Brexit, já que o chumbo do documento estava garantido. Esta moção de censura segue-se à crescente contestação que esta proposta, e a gestão do processo do Brexit em geral, tem sofrido no seio do partido.