Nuno Melo testemunhou momentos seguintes ao atentado

O atentado de Estrasburgo aconteceu enquanto decorre a sessão plenária do Parlamento Europeu, uma altura em que a cidade ganha mais movimento, devido à chegada de todos aqueles ligados ao PE e que durante o resto dos dias estão em Bruxelas. O eurodeputado Nuno Melo, (CDS/Partido Popular Europeu), esteve a poucas centenas de metros do mercado de Natal no momento dos ataques e testemunhou o pânico que se seguiu. A euronews falou com ele.