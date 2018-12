Realizador Oleg Sentsov recebe Prémio Sakharov

Tamanho do texto

A cadeira vazia marca a ausência do vencedor. Oleg Sentsov está detido na Rússia, mas a prisão não o impediu de receber o mais alto galardão europeu para Liberdade de Pensamento. O Prémio Sakharov de 2018 foi para o realizador ucraniano e a luta pela libertação dos presos políticos.

Oleg Sentsov é o vencedor deste ano do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento. O realizador ucraniano foi distinguido pelo Parlamento Europeu pela luta contra a anexação da Crimeia por parte da Rússia e a libertação de prisoneiros políticos.

Natalia Kaplan, prima de Sentsov, leu no Parlamento Europeu uma carta de agradecimento do realizador. Em entrevista, tinha já afirmado que "ele sabe ter sido premiado. Está muito grato por isso. Para ele, significa mais uma ferramenta na luta pela libertação dos prisioneiros políticos ucranianos. É o que o prémio significa para ele ".

Sentsov foi detido em 2014 por participar num protesto contra a anexação da Crimeia pela Rússia. Atualmente cumpre uma pena de prisão de 20 anos. Moscovo acusa-o de preparar um ataque terrorista e tráfico de armas.

No entanto, a condenação não travou a luta do realizador. Sentsov iniciou, este ano, uma greve de fome em defesa da libertação dos prisioneiros políticos na Rússia.

A solidariedade do Parlamento Europeu para com a causa de Oleg Sentsov é uma afirmação política e uma mensagem clara para o Kremlin, que ainda no final de novembro deteve marinheiros ucranianos na Crimeia.

Em dezembro, o realizador e defensor dos direitos humanos Alexander Sokurov pediu a Putin a libertação do realizador. A decisão ainda está pendente.