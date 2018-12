Abatido suspeito de ataque em Estrasburgo

Tamanho do texto

O alegado autor do atentado no mercado de Natal de Estrasburgo foi abatido pelas autoridades francesas, num bairro situado nas imediações do centro da cidade.

Depois de dois dias de buscas, Chérif Chekatt foi localizado no bairro de Neudorf, o local onde tinha sido visto pela última vez. Ao que tudo indica. Chekatt tinha apanhado um táxi para esta zona. O motorista relatava depois que o suspeito justificou o ataque no mercado como "uma vingança pelos seus irmãos da Síria".