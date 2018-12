Nove mortos e 47 feridos numa colisão de comboios na Turquia

De acordo com as informações disponíveis, a composição transportava 206 passageiros quando sofreu a colisão, descarrilou e embateu na base de um viaduto junto à estação de Marşandiz, no distrito de Yenimahalle.

O viaduto colapsou sobre a composição e pelo menos duas carruagens tombaram, deixando algumas pessoas encarceradas.

As causas do acidente, ocorrido por volta das 06:30 horas locais (03:30, em Lisboa), não são ainda conhecidas. O Ministério Público de Ancara abriu uma investigação e as explicações oficiais sobre as causas do acidente serão divulgadas apenas após a conclusão do inquérito.

Várias equipas de emergência, incluindo assistência médica e bombeiros, estão no local, as operações de busca a resgate prosseguem incklusive com a ajuda de agentes caninos e os feridos a necessitar de assistência foram transportados para hospitais da região.

Entre as vítimas mortais, estão três mecânicos e uma pessoa transportada ainda com vida para um dos hospitais.

Um gabinete de crise foi ativado. O ministro turco dos Transportes e o Governador de Ancara já estiveram no local e as autoridades têm vindo a atualizar o balanço de vítimas.