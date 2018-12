Tamanho do texto

Theresa May venceu a batalha contra oposição interna mas a vitória na guerra continua distante e a maioria dos deputados da Câmara dos Comuns continua a opor-se ao acordo negociado com Bruxelas para o Brexit. Denis MacShane foi ministro para os Assuntos Europeus no governo de Tony Blair e aponta o caminho a seguir pela primeira-ministra britânica.