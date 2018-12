Do Aquarius para o Fundão, histórias de refugiados da Eritreia

More

Abiel encontrou uma nova casa no Fundão, em Portugal. Vem da Eritreia e há poucos meses estava a bordo do navio Aquarius, no Mediterrâneo. Agora, trabalha numa empresa têxtil fundanense. A Twintex está a desenvolver uma política de contratar mais homens, num setor em que as mulheres constituem ainda o grosso dos operários. Para isso, o recurso à mão-de-obra estrangeira tem sido essencial.

"Temos várias pessoas da Síria e do Bangladeche, por exemplo. Foi uma feliz coincidência quando soubemos que um dos nossos empregados tinha estado a bordo do Aquarius. Está a ser integrado de forma muito positiva, os responsáveis estão contentes. Para já, a única barreira é a língua, mas como há boa vontade de ambas as partes, tudo vai correr bem", diz Mico Mineiro, diretor operacional da empresa.