May vence mas não convence

Um resto de noite tranquilo para Theresa May mas com o seu acordo do Brexit sem grande margem para passar no Parlamento. A primeira-ministra britânica mostrou quem manda no seu partido conservador ao vencer a moção de confiança interna, depois de mais de um mês de divisão.

Uma confiança que não convence todos e que coloca dúvidas sobre o potencial que o acordo Brexit de May tem para ser aprovado no parlamento, já que os 200 votos a favor e 117 contra lhe dão pouca robustez quando o documento for submentido a câmara dos comuns no dia 21 de janeiro