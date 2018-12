Ratos interrompem Senado colombiano

Os ratos, que fizeram sobressaltar os senadores, foram lançados juntamente com "confettis" por um grupo de desconhecidos sobre a bancada do partido Centro Democrático, no poder.

O suposto ato de protesto teve lugar quando se celebrava um acordo de reconciliação entre a formação fundada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, que estava presente, e o movimento de esquerda Colombia Humana.

Segundo meios de comunicação locais, que se apoiam na declaração no Twitter de um senador do Centro Democrático, um dos responsáveis é uma ativista do Colombia Humana. Um próximo do líder do movimento Gustavo Petro afirmou que "se é verdade", o grupo apela "a todos os membros para não atuarem dessa forma".

Quanto aos roedores em questão, foi preciso alguma habilidade por parte de senadores e funcionários para os apanhar e remover do local.