Investigações em Estrasburgo entram numa nova fase

Um agradecimento às forças da ordem. O principal suspeito do ataque no mercado de natal de Estrasburgo foi neutralizado.

Foi o culminar de 48 horas de caça ao homem. Cherif Checkat foi abatido à porta de um edifício do centro de Estrasburgo por volta das nove da noite desta quinta-feira depois de ter sido surpreendido por uma patrulha.

Chekat, indivíduo de origem marroquina, com 29 anos, quis regressar ao interior do edifício, mas teve dificuldades e de acordo com o Procurador de Paris, Rémi Heitz, começou a atirar sobre a patrulha que respondeu e o abateu.

O inquérito entra agora noutra fase. "A investigação avança agora no sentido de conseguir identificar os cúmplices e coautores que o terão ajudado ou encorajado na preparação deste atentado. Vamos agora concentrar as investigações na reconstrução das últimas 48 horas para determinarmos se ele teve alguma ajuda na sua fuga", explicou o Procurador, que adiantou ainda que o terrorista estava na posse de um velho revólver com cinco munições e tinha duas armas brancas.

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas no atentado de terça-feira. O autoproclamado Estado Islâmico clamou a autoria do atentado, uma reivindicação considerada oportunista pelo ministro do Interior, Christophe Castaner.