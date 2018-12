Luta contra o tempo na Cimeira do Clima

Tamanho do texto Aa Aa

No último dia da cimeira do clima na Polónia há ainda muitos obstáculos que precisam ser ultrapassados. O Secretário-geral das Nações Unidas deixou um aviso. "Não podem existir dúvidas que este é o momento da verdade. Desperdiçar este momento em Katowice seria comprometer a nossa melhor oportunidade para travar as alterações climáticas que nos escapam. Não só seria imoral mas também suicidário", explicou o secretário-geral das Nações Unidas", declarou António Guterres.

Delegados e observadores mostram um otimismo moderado. "Nos últimos dias, antes do final da cimeira, sempre ouvíamos pessoas a dizer que as negociações estão a ir muito devagar e é tudo muito complicado e difícil. E aqui em Katowice é sempre a mesma coisa. Portanto, se perguntar agora... eu digo-lhe que é muito difícil, complicado e tudo isso. Mas, ainda estou otimista de que no sábado haverá um acordo, o chamado livro de regras", diz um participante.