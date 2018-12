Prémios do Cinema Europeu: Os favoritos

Tamanho do texto

A passadeira vermelha está pronta em Sevilha para os Prémios do Cinema Europeu.

"Cold War", um melodrama do polaco Pawel Pawlikowski, o autor de "Ida", lidera a lista dos favoritos, com cinco nomeações: Melhor filme, melhor ator e atriz para os protagonistas Tomasz Kot and JoAnna Kulig e melhor realizador e argumento para Pawlikowski.

De Itália chega outro dos favoritos: Brutal e ao mesmo tempo enternecedor, "Dogman" tem quatro nomeações, incluindo melhor ator, Marcello Fonte e melhor realizador, Matteo Garrone.

Com também quatro nomeações está o filme sueco "Border". A atriz Eva Melander, tal como o realizador e argumentista Ali Abbasi estão nomeados.

Já em "Lazzaro Felice", outro filme italiano entre os favoritos, os prémios podem ficar em família: Alba Rohrwacher está nomeada para o prémio de melhor atriz, enquanto a irmã Alice Rohrwacher, pode levar para casa os prémios de realizadora e argumento.

Finalmente "Girl", o filme belga do Netflix que conta a história de uma transgénero com o sonho de se tornar bailarina está nomeado para melhor filme e melhor revelação europeia. Pode ainda valer ao protagonista Victor Polster o prémio de melhor ator.

Quanto aos prémios de carreira, há três que vão ser distribuídos na cerimónia: O primeiro vai para o ator britânico Ralph Fiennes, o segundo para a atriz que deu vida a tantas personagens de Pedro Almodóvar, Carmen Maura e o terceiro para o realizador franco-grego Costa Gavras. A cerimónia está marcada para este sábado à noite.