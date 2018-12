Tony Blair: "Referendo Brexit é bastante provável"

"A melhor que a primeira-ministra pode fazer é perceber que o acordo dela acabou... Não vai ser aprovado. Não acho que vai ser aprovado nem que obtenha concessões sobre a questão irlandesa. Mesmo agora, se ela quisesse, poderia facilitar uma decisão do parlamento porque, no fim de contas, tem que existir um voto sobre as opções do Brexit. E ao não haver acordo terá que haver novo referendo. A possibilidade de um "não acordo", já agora, que preocupa muita gente na Europa, não existe. O Parlamento não vai permitir isso. Se não concordarem numa opção de Brexit terá que haver referendo. Por isso é que eu acho que é mais de 50 % provável nós voltarmos com um argumento fresco perante o povo britânico para ele possa decidir sobre isso", afirmou.