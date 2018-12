"Coletes amarelos" abrandam protesto

Tamanho do texto

A tensão abrandou em Paris. Pela quinta semana consecutiva, os coletes amarelos estão na rua. Mas hoje são apenas cerca de um milhar, nos Campos Elísios. De acordo com as autoridades, algumas centenas em frente à Ópera. Todos com mensagens para o presidente francês.

"Nós não queremos viver da sua ajuda, não queremos viver com a ajuda de um estado bulímico que cada vez nos leva mais e nos dá menos. Queremos viver livres, livres de direitos para realmente desfrutar do produto do nosso trabalho", grita ao megafone um manifestante.