COP24: Trabalhos prolongados à procura do acordo

Tamanho do texto

Em cima das mesas estão três questões chave: a ambição de cada nação, o financiamento para atingir as metas de diminuição de emissões de gases com efeito de estufa e a diferenciação do contributo de cada país para esses objetivos.

As delegações trabalham sobre a versão final do documento - "rascunho" - de 144 páginas distribuído pela organização durante a madrugada.

Os países mais afetados pelas alterações climáticas querem que os países mais evoluídos económica e tecnologicamente, que ao longo do tempo têm poluído mais, contribuam mais para combater o aquecimento global.

A União Europeia exige o reconhecimento do texto de relatório do último painel intergovernamental; a Rússia e os Estados Unidos opõem-se.

Reconhecer o documento e os seus alertas significaria ter que tomar ações decisivas para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus centígrados acima do que se verificava na era pré-industrial.