Macron homenageia vítimas do atentado em Estrasburgo

O presidente francês, Emmanuel Macron, esteve esta sexta-feira em Estrasburgo para prestar homenagem às vítimas e aos habitantes das cidade, traumatizados pelo atentado no tradicional mercado de Natal.

Ainda no aeroporto, Macron encontrou-se com alguns membros das forças da ordem que participaram na operação de captura do terrorista, Cherif Chekatt.