Mick Mulvaney é o novo conselheiro de Donald Trump

Foi o próprio Trump quem fez anúncio através do twitter, como é costume. Ao mesmo tempo, o presidente anunciou a nomeação de Mulvaney e agradeceu a colaboração de John Kelly, que classificou como "grande patriota".

O anúncio põe fim à especulação dos últimos dias, desde que Trump tinha anunciado a saída do seu conselheiro mais próximo, no âmbito do processo de renovação da sua equipa, num contexto de tensão face à investigação sobre as ligações com a Rússia.

Apesar dos cumprimentos a John Kelly, há várias semanas que Trump deixava entender que as relações entre os dois se tinham deteriorado.

Contrariamente ao habitual, o presidente anunciou mesmo a saída do seu braço direito, antes de encontrar o sucessor.