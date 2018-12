"Cold War" grande vencedor dos Prémios Europeus de Cinema

O "Guerra Fria" foi o filme da noite em Sevilha, cidade onde foi premiado o cinema europeu. "Cold War" venceu em quase todas as categorias dos Prémios Europeus do Cinema e levou para casa a estatueta mais importante da cerimónia, o prémio de melhor filme de 2018.

Além do prémio mais desejado, "Cold War" venceu também melhor atriz com Joanna Kuligue no papel principal, melhor guião, melhor edição e melhor realização com Pawel Pawlikowski.