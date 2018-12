Colisão com antena poderá ter causado queda do helicóptero do INEM

As operações para resgatar os corpos dos quatro ocupantes de um helicóptero do INEM já tiveram início. De acordo com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, o acidente terá resultado da colisão com uma antena emissora existente na zona.

As vítimas mortais - o piloto João Lima, o copiloto, Luís Rosindo, Luís Vega, médico, e a enfermeira Daniela Silva - tinham terminado uma operação de transporte de uma doente para o Hospital de Santo António, no Porto, e dirigiam-se para Baltar, no concelho de Paredes, onde iriam abastecer a aeronave.