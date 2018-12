Confirmada quinta vítima mortal do ataque de Estrasburgo

No dia em que Estrasburgo chorou as vítimas do último atentado na cidade, chega a confirmação de mais uma morte resultante do ataque. Barto Pedro Orent-Niedzielski, tinha 36 anos e era originário de Katowice, na Polónia. Estava desde terça-feira em morte cerebral.

Numa cerimónia improvisada, a homenagem pública deste domingo quis lembrar um passado recente, mas olhar para o futuro. "Viva o amor! Viva liberdade!", grita, do palco, uma menina.