"Lei da escravatura" leva húngaros de volta às ruas

Milhares de pessoas protestaram no centro da cidade contra a chamada "lei da escravatura". É a quarta vez numa semana que os protestos contra a nova reforma laboral se fazem ouvir.

"Esperamos, com esta manifestação, conseguir fazer pressão sobre o governo e acabar com esta miserável lei da escravatura, porque ela não é boa para ninguém. As pessoas já estão a trabalhar muito, é simplesmente impossível trabalhar mais", afirma um dos manifestantes.