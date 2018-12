Primeira presidente da Geórgia toma posse entre protestos

Tamanho do texto

Salome Zurabishvili, a primeira mulher a ocupar o cargo de Presidente da Geórgia, tomou posse este domingo. A cerimónia de investidura ocorreu na pequena cidade de Telavi, uma centena de quilómetros a leste de Tbilisi, a capital do país.

A antiga ministra dos Negócios Estrangeiros, de 66 anos, venceu as Presidenciais com 59,5 por cento dos votos, Grigol Vashadze, da oposição, não foi além dos 40,5 por cento, na segunda volta do escrutínio.

Um evento que ocorreu no meio de protestos da oposição que rejeita o resultado das eleições, que ocorreram a 28 de novembro, dizendo que houve fraude eleitoral.

Apesar de se ter candidatado como independente Zurabishvili foi apoiada pelo partido que está no poder no país, que a oposição acusa de conduta fraudulenta para benefício próprio.