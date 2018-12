Recuperar um ecossistema perdido

Com cinco novas ilhas, e um projeto ambicioso, espera-se recuperar dos estragos. Uma das maiores operações de recuperação da natureza no continente europeu.

Este lago fazia parte do Zuiderzee, um braço de água salgada do Mar do Norte, construído em 1932. Um ecossistema, significativamente, afetado nas últimas décadas após a construção de um dique. Os sedimentos, que eram levados pelas correntes, começaram a acumular-se no fundo do lago, tornando a água turva e tendo um impacto negativo nas populações de peixes e aves, plantas e moluscos.