Theresa May vs Tony Blair

A primeira-ministra britânica pode ter regressado a casa, vinda de Bruxelas, de mãos vazias, mas Theresa May, e o seu governo, continuam a acreditar que vão conseguir aquilo de que precisam para fazer passar o acordo do Brexit no parlamento britânico. Isto depois de, à euronews, o antigo chefe do executivo britânico, o Trabalhista Tony Blair, ter sugerido a possibilidade de se realizar, no contexto atual, um novo referendo.