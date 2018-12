Trégua não respeitada no Iémen

No Iémen o cessar-fogo foi adiado. Na noite de sábado ocorreram ataques aéreos e confrontos violentos na região de Hodeida, no oeste do país. Situação que acontece apesar da trégua decretada pelas Nações Unidas e pelos líderes pró-governamentais.

Já este domingo ouviam-se, de acordo com moradores, trocas esporádicas de tiros nesta cidade localizada nas margens do Mar Vermelho, ponto de entrada para as operações humanitárias no Iémen, um país devastado por anos de guerra.

A agência de notícias Saba, controlada pelos rebeldes, diziam que a coligação, liderada pela Arábia Saudita, continuava a realizar ataques aéreos.

Os rebeldes iemenitas houthis anunciaram, entretanto, que começarão a aplicar a trégua, nesta cidade estratégica na próxima terça-feira, isto após terem acordado com o governo iemenita, durante as negociações realizadas na Suécia, com a mediação da ONU, o referido cessar-fogo.