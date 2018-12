Bolsonaro desmente filho acerca da pena de morte

O presidente-eleito do Brasil contradiz assim as declarações do próprio filho, Eduardo Bolsonaro, que em entrevista ao jornal O Globo, defendeu que o Congresso brasileiro deveria discutir, já no primeiro ano de governo do pai, uma alteração constitucional para permitir o restabelecimento da pena capital, nomeadamente para traficantes de drogas.

Jair Bolsonaro apressou-se a desmentir as afirmações do filho, tanto em entrevista ao próprio Globo, como através do Twitter.

O presidente-eleito do Brasil protagonizou também este domingo outra controvérsia além fronteiras, afirmando que "regimes que violam as liberdades dos seus povos" não estarão representados na sua investidura a 1 de janeiro, depois da sua equipa ter anunciado que não tinha convidado o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Caracas garante que Maduro foi convidado, mas "jamais" penso estar presente.