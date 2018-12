"Coletes Amarelos": semana crucial para o governo

O chefe do governo causou alguma surpresa ao declarar-se aberto à ideia, embora com condições, do Referendo de Iniciativa Cidadã, uma das principais reivindicações dos "coletes amarelos", que defendem consultas populares sobre todas as questões - políticas, sociais e legislativas - à semelhança do que é feito na Suíça.

O movimento de protesto perdeu algum vigor ao entrar na quinta semana consecutiva mas, para além do peso nos cofres do Estado, terá já custado dois mil milhões de euros em perdas no setor do comércio em plena época natalícia, segundo o Conselho Nacional dos Centros Comerciais (CNCC).