Filmagens da explosão junto a canal SKAI investigadas

Janelas partidas, muitos destroços e um rasto de destruição são a face visível da madrugada em que uma explosão danificou parte do edifício do canal SKAI, em Atenas, sem causar vítimas.

As equipas forenses têm estado no terreno a analisar possíveis vestígios deixadas no local depois de um engenho explosivo ter sido acionado perto daquela que é uma das maiores estações televisivas da Grécia.

A brigada antiterrorismo disse que os danos poderiam ter sido ainda maiores, não fosse a onda de choque ter sido propagada pelo ar. A administração da SKAI entregou às autoridades imagens do sistema de gravação de segurança CCTV, apesar de as câmaras terem sido destruídas.

Até ao momento sabe-se que as filmagens captaram carros a passar, mas não conseguiram identificar ninguém a colocar uma bomba nas imediações. No entanto, parte da estrada encontra-se numa área que as câmaras não conseguem alcançar.

Sem suspeitos conhecidos, o ataque não surpreende quem aqui trabalha. Konstantinos Davlos é jornalista do canal SKAI e afirma que "esta não é a primeira vez que as instalações da SKAI são alvo de ataques. Poderia dizer que estamos acostumados a isso. Mas isso não nos vai impedir de fazer o nosso trabalho como sabemos e da maneira que achamos melhor".

As autoridades estão a investigar a ligação do incidente a um carro incendiado na cidade momentos antes da explosão. O veículo, com matrículas falsas, poderá ter servido para a fuga do bombista e possíveis cúmplices