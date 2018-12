Revolta nas ruas de França

Tamanho do texto

A nação construída por revoluções está, mais uma vez, submersa na ira do povo contra o poder.

Durante 7 dias, em dezembro, a Euronews esteve com o chamado movimento dos "coletes amarelos" nas ruas, nas rotundas, por toda a França, para tentar entender o que empurrou as pessoas para a beira do abismo e perceber até onde estão dispostos a levar a sua revolta.