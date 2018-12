Sonangol e BP assinam acordos de investimento

Tamanho do texto

Sonnagol e BP (British Petroleum) assinaram acordos de investimento para desenvolvimento do campo "Platina", em águas profundas e de licença de extensão de zonas de exploração já existentes.

Os acordos assinados, esta segunda-feira, em Luanda, entre a petrolífera britânica e a estatal angolana incluem também memorandos de entendimento sobre um possível acesso adicional e exploração no "offshore" de Angola, assim como uma possível colaboração numa instalação de novos produtos e um terminal de petróleo bruto e instalação de armazenamento em Angola.

"Na BP conhecemos Angola muito bem. Estamos aqui, neste país, com mais de 25 anos e temos sido um dos maiores contribuintes no setor energético. Já investimos mais de 30 mil milhões de dólares (26 mil milhões de euros) em Angola, e Angola significa cerca de 10% da produção global da BP," declarou o chefe executivo do grupo da BP, Bob Dudley.

A BP opera em Angola em águas profundas e em águas ultraprofundas. É ainda parceira noutros Blocos de exploração e no projeto de gás Angola LNG, detendo uma quota de 10% do total da produção angolana do crude.