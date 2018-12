Trabalhadores da Amazon em greve na Alemanha

Tamanho do texto

Os trabalhadores alemães da gigante das vendas online, Amazon, estão em greve. O protesto começou em apenas algumas das 11 filiais do grupo no país, mas outras prometem juntar-se até ao dia de Natal.

"A Amazon quer fazer tudo à sua maneira, decidir os salários, decidir as condições de trabalho e não ligar aos sindicatos. Isto é o modelo deles nos Estados Unidos. Aqui é diferente. Aqui os trabalhadores têm voz", afirma o secretário do sindicato Ver.di na Vestefália, Karsten Rupprecht.

Segundo os sindicatos, os trabalhadores da Amazon têm salários mais baixos do que a média do setor do comércio de retalho e online.

Se a greve puser em risco a entrega das encomendas para o Natal, o sindicalista lembra que há sempre o comércio tradicional: "Bem, quem não tiver todos os presentes pode dirigir-se às lojas de Natal e comprá-los. Porque assim terá a certeza de que terá algo debaixo da árvore para oferecer aos seus".

Para além do aumento dos salários, os grevistas reivindicam a conclusão de uma convenção coletiva de trabalho, de acordo com o que acontece no setor das vendas na Alemanha. Uma reivindicação que Amazon rejeita há cinco anos.