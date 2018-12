"Variações" chega às salas no verão de 2019

É um dos projetos mais vezes adiados do cinema português que está, finalmente, prestes a ver a luz. Com Sérgio Praia no papel principal, "Variações", o tão aguardado filme biográfico, já tem um trailer e teve alguns excertos apresentados na secção "Work in Progress" do festival de Les Arcs, em França, 15 anos depois de João Maia ter começado a trabalhar na ideia.

Para o realizador, a escolha do protagonista foi o mais fácil: "O filme esteve para ser produzido há 10 anos e chegou a estar em pré-produção em 2008. No primeiro dia de casting, o Sérgio foi a primeira pessoa que apareceu. Quando o vi, fiquei convencido de que teria de ser ele a fazer o papel. Tinha muitas parecenças físicas e na voz. Foi, por isso, muito fácil escolhê-lo", diz João Maia, que assina aqui a primeira longa-metragem.

Sérgio Praia teve de cantar no filme e isso foi um desafio, como conta: "Percebi, desde muito cedo, que o João precisava deste lado emocional, de alguém que sai da terra e quer ir à conquista do mundo com as suas músicas, com as suas letras. E precisava dessa emoção, dessa busca. Uma busca que só faz sentido se a pessoa estiver a cantar. Por isso, tivemos um trabalho bastante intenso, com músicos e professores de canto. Houve toda uma preparação antes de começarmos a rodagem", explica.