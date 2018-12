Emigração cai pelo quarto ano consecutivo

Tamanho do texto

Pelo quarto ano consecutivo, o número de portugueses a emigrar está em queda. Segundo os dados publicados no Relatório da Emigração, cerca de 90 mil portugueses foram viver para o estrangeiro em 2017, menos 10 mil do que em 2016.

A redução na emigração regista-se desde 2013, quando 120 mil portugueses deixaram o país, maior valor desde o início do século.

Como principais fatores para a "tendência de descida sustentada", o Observatório da Emigração aponta a "a retoma da economia portuguesa", a "descida do desemprego" e a "revitalização do mercado de trabalho".

Na Europa, o Reino Unido continua a ser o principal destino, mas com uma queda de 26 por cento em relação a 2016, evidenciando os efeitos do "Brexit". Espanha é o único país a contrariar a tendência, registando um aumento constante no número de emigrantes portugueses desde 2014.

Sem surpresas, França continua a ser o país com mais emigrantes nascidos em Portugal.

Angola lidera a lista dos países de destino em África, bem como de língua oficial portuguesa, embora com uma forte queda - da ordem dos 24 por cento - entre 2016 e 2017.