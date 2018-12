Oposição unida contra Orbán em Budapeste

Tamanho do texto

Depois de uma semana de protestos, a oposição húngara parece ter encontrado um raro momento de união face às reformas impostas pelo primeiro-ministro nacional conservador. São os protestos mais intensos desde 2017 e, de acordo com os jornalistas da Reuters no terreno, dos mais importantes em oito anos de Governor Orbán.

As camadas mais jovens da população tomaram conta das principais artérias de Budapeste, num movimento que denuncia o que consideram ser uma crescente onda de autoritarismo no Estado membro da União Europeia.

As reformas aprovadas na semana passada - com o apoio dos deputados da maioria nacional-conservadora do Fidesz - parecem ter posto de acordo forças políticas tão díspares como socialistas, liberais e a extrema-direita.