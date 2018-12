Primeiro-ministro belga apresenta demissão

Michel tentou uma renovação do Governo de coligação em minoria, depois de dois ministros do partido nacionalista flamengo NV-A terem abandonado o Executivo, por divergência relacionadas com o Pacto Global para as Migrações, assinado em Marraquexe, Marrocos.

Presidente do Movimento Reformador - MR, Charles Michel subiu ao poder em em 2014.