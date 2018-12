Reino Unido prepara plano de contingência para o Brexit sem acordo

O Reino Unido prepara-se para o "não acordo". Perante o cenário provável de a Câmara dos Comuns não aprovar o documento final para o abandono da União Europeia, Downing Street admite avançar com medidas extraordinárias, entre elas: a criação de um fundo de emergência de dois mil milhões libras (cerca de dois mil e duzentos milhões de euros), cartas com instruções e conselhos para 140 mil empresas, mensagens para os cidadãos e o reforço do contingente militar.

No parlamento o Secretário de Estado da Defesa britânico reconheceu que poderia até envolver os militares. "Até agora não recebemos nenhuma solicitação formal de nenhum departamento do governo, mas o que estamos a fazer é implementar planos de contingência, e o que faremos é ter 3500 funcionários, no ativo e na reserva, prontos para apoiar qualquer departamento do governo em quaisquer contingências que possam precisar", declarou Gavin Williamson.