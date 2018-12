Um pacto para os refugiados com a oposição dos EUA

A assembleia-geral das Nações Unidas adotou um pacto para os refugiados a nível global, num plano segue as recomendações do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. A resolução foi aprovada com 181 a favor, mas contou com a oposição dos Estados Unidos e da Hungria.

Budapeste defendeu um pacto "mais claro" no que diz respeito a direitos e responsabilidades dos Estados membros.